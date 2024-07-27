Ολυμπιακοί Αγώνες: Εύκολες προκρίσεις για Τζόκοβιτς και Αλκαράθ στους «32»

Δύο από τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο τένις, ξεκίνησαν ιδανικά την πορεία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο λόγος για τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ, οι οποίοι έκαναν επίδειξη δύναμης επί των Έμπντεν και Χαμπίμπ αντίστοιχα, επικρατώντας 2-0 σετ με χαρακτηριστική ευκολία.

Ο «Νόλε» χρειάστηκε μόλις 54 λεπτά (!) για να κάμψει την αντίσταση του Αυστραλού, χάνοντας μόλις ένα γκέιμ από τα 13 που παίχτηκαν (6-0, 6-1).

Από την άλλη, το παιδί-θαύμα του ισπανικού και παγκόσμιου τένις νίκησε εύκολα τον Λιβανέζο, Χαντίν Χαμπίμπ με 6-3 και 6-1.

Στον επόμενο γύρο, ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φούτσκοβιτς-Ναδάλ, ενώ ο Αλκαράθ εκείνον που θα προκύψει από το παιχνίδι των Γκρίεγκσπουρ-Νόρι.

