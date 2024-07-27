Λογαριασμός
Αναβλήθηκε η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η καταρρακτώδης βροχή στο Παρίσι δεν θα επιτρέψει στον Στέφανο Τσιτσιπά να ξεκινήσει την προσπάθειά του στο μονό των Ολυμπιακών Αγώνων

Στέφανος Τσιτσιπάς

Καθυστέρηση στην πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες!. Το ματς του Έλληνα τενίστα με τον Ζιζού Μπεργκς θα ήταν το τρίτο στο ανοικτό Simonne Mathieu, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ξεκινήσει καν το πρόγραμμα στα εξωτερικά courts λόγω της καταρρακτώδους βροχής στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση, τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν όχι νωρίτερα από τις 19:00, όμως ακόμη και τότε μοιάζει δύσκολο να έχει σταματήσει η βροχή. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το ότι πρέπει να λάβουν χώρα άλλα δύο ματς για να παίξει ο Τσιτσιπάς, οδήγησαν την αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα σε αναβολή.

Μένει να φανεί αν αυτό σημαίνει πως την Κυριακή (28/07) θα έχει διπλή αποστολή, αφού αναμένεται να ξεκινήσει και στο διπλό με τον αδερφό του Πέτρο.

Πηγή: sport-fm.gr

