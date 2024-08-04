Το μόνο τίτλο που έλειπε από τη μυθική καριέρα του κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο σπουδαίος «Νόλε» επικράτησε 2-0 σετ (7-6, 7-6) του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του μονού και πήρε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συμπληρώνοντας το λεγόμενο Golden Slam.

Δείτε τα highlights του αγώνα:

Μάλιστα, ο Σέρβος είναι μόλις ο τρίτος άνδρας που καταφέρνει να έχει όλα τα Grand Slam αλλά και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο μονό. Οι άλλοι δύο είναι ο Ράφα Ναδάλ και ο Αντρέ Αγκάσι, ενώ στις γυναίκες το έχουν καταφέρει η Στέφι Γκραφ και η Σερένα Γουίλιαμς.

Παράλληλα, ο Τζόκοβιτς έγινε ο γηραιότερος αθλητής τένις που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, σε ηλικία 37 ετών, ενώ έγινε επίσης ο πρώτος μετά τον Μίλοσλαβ Μέτσιρ το 1988 στη Σεούλ που πανηγυρίζει το χρυσό χωρίς να χάσει σετ στο τουρνουά.

Όσον αφορά το ματς, που διήρκεσε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες, οι δύο τενίστες πήγαιναν διαρκώς πόντο-πόντο και είναι χαρακτηριστικό πως κανένας δεν κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του άλλου. Κάπως έτσι, αμφότερα τα σετ οδηγήθηκαν σε tiebreak και εκεί ο «Νόλε» είχε την ψυχραιμία να τα κατακτήσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.