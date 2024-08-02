Με την 11η θέση στην δεύτερη ιστιοδρομία ολοκλήρωσαν τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης τις σημερινές προσπάθειές τους στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο κατετάγη 13ο στην πρώτη κούρσα, βρίσκεται στην 14η θέση της γενικής κατάταξης με 24 βαθμούς ποινής.

Για την ιστορία, στην δεύτερη ιστιοδρομία των 470 επικράτησαν οι Ιβ Μερμόντ και Μάγια Ζιγκεντάλερ από την Ελβετία, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Κέιτζου Οκάντα/Μίχο Γιοσιόκα από την Ιαπωνία και οι Ντιόγκο Κόστα/Καρολίνα Ζοάο από την Πορτογαλία.

