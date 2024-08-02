Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης για την Εθνική

Η Ελλάδα έκανε την υπέρβαση και νίκησε 77-71 την Αυστραλία, τερμάτισε οριστικά τρίτη στον α' όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά, όμως ακόμη χρειάζεται κάτι ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Υπενθυμίζουμε ότι στο τουρνουά προκρίνονται οι δύο καλύτεροι τρίτοι από τους τρεις ομίλους. Η Βραζιλία εξασφάλισε ήδη την πρόκριση από την τρίτη θέση, καθώς έχει καλύτερο συντελεστή από την Ελλάδα (-7 η «σελεσάο», -8 η «γαλανόλευκη»). Κάτι που σημαίνει, πως η αγωνία παρατείνεται για την Εθνική μας, μέχρι το αυριανό ματς μεταξύ Σερβίας και Νοτίου Σουδάν (03/08, 22:00).

Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές ομάδες δίνουν μεταξύ τους μάχη για την δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου, έχοντας αμφότερες ρεκόρ 1-1. Ο ηττημένος αυτού του ζευγαριού θα τερματίσει τρίτος και κάπου εκεί θα βγάλουμε τα... κομπιουτεράκια ώστε να μετρήσουμε τις διαφορές.

Όπως έχουν τα πράγματα, το Νότιο Σουδάν, που είναι το... φαβορί για την ήττα, έχει συντελεστή -6. Κάτι που σημαίνει ότι αν ηττηθεί για πάνω από δύο πόντους από τους πολύ δυνατούς Σέρβους, η Ελλάδα θα πάρει οριστικά την πρόκριση στα προημιτελικά.

Σε περίπτωση νίκης του Νοτίου Σουδάν, η Εθνική θα πάρει πιθανότατα τον δρόμο του γυρισμού, αφού η Σερβία έχει συντελεστή +15 και θα πρέπει να διασυρθεί ώστε να την περάσει η Ελλάδα σε περίπτωση που είναι και οι δύο τρίτες.

Τέλος, αν το Νότιο Σουδάν ηττηθεί για ακριβώς 2 πόντους, θα έχει τον ίδιο συντελεστή με την Ελλάδα (-8). Εκεί, θα μετρήσει η καλύτερη επίθεση, με τους Αφρικανούς να έχουν πλεονέκτημα, καθώς έχουν ήδη πετύχει 176 πόντους στα δύο πρώτα τους παιχνίδια ενώ η Ελλάδα πέτυχε συνολικά 233 σε τρεις αγώνες. Με άλλα λόγια, θα πρέπει το Νότιο Σουδάν να βάλει λιγότερους από 57 πόντους, έτσι ώστε η Εθνική να ευνοείται και από ήττα του με διαφορά 2 πόντων.

