Μία από τις προσωπικότητες που έστρεψε πάνω της όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας αθλητικής σκηνής στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία.

Ο λόγος φυσικά για την Ιμάν Κελίφ, με την πυγμάχο από την Αλγερία μόλις στον πρώτο της αγώνα στο ολυμπιακό τουρνουά να κατηγορείται για τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης της, με συνέπεια να αγωνίζεται παρανόμως στην κατηγορία των γυναικών.

Η 25χρονη αθλήτρια κέρδισε σήμερα Τετάρτη στα σημεία την πυγμάχο από την Ταϊλάνδη, Γιαντζαέμ Σουβαναπένγκ, και προκρίθηκε στον τελικό των -66 κιλών, που θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και το δεύτερο για την πατρίδα της στο Παρίσι.

Μάλιστα, στον μεγάλο τελικό θα αντιμετωπίσει την Κινέζα Λιού Γιανγκ, που επίσης έχει κατηγορηθεί ότι έχει επίπεδα τεστοστερόνης άνω του ορίου των γυναικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.