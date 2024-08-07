Κολέ: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Λεσόρ δεν παίζει ΝΒΑ»

Το εγκώμιο του Ματίας Λεσόρ έπλεξε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας με αφορμή την εμφάνισή του στο χθεσινό ματς με τον Κανάδα.

Σε αυτό ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν από τους κορυφαίους του αγώνα, αν όχι ο κορυφαίος, με τον προπονητή του στη Γαλλία να αναρωτιέται στις δηλώσεις του μετά το τέλος, το πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να μην αγωνίζεται σε κάποια ομάδα στο ΝΒΑ.

«Ο Ματίας είναι πιθανότατα αυτή τη σεζόν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα. Με τον Παναθηναϊκό κέρδισε στο Ευρωπαϊκό και δεν ήταν μακριά από το να κερδίσει και τον τίτλο του MVP. Για εμένα αυτό δεν είναι έκπληξη», ανέφερε ο Κολέ και συνέχισε:

«Είναι μια μεγάλη έκπληξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει στο ΝΒΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καμία ομάδα από το ΝΒΑ δεν έχει πάρει αυτόν τον παίκτη;», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.