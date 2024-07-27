Ολυμπιακοί Αγώνες: Πως σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ την Τελετή Έναρξης

Η χθεσινή φαντασμαγορική τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, απασχολεί σήμερα την πλειονότητα των διεθνή μέσων ενημέρωσης. Η τελετή, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σταδίου, αλλά στις όχθες του Σηκουάνα, είτε απέσπασε θετικές κριτικές είτε σχολιάστηκε επικριτικά.

Είδαμε τελετή που «δεν έμοιαζε με καμιά άλλη», σχολιάζει το CNN. Μία τελετή που θα μείνει στις θρυλικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων, αν και όχι όπως ήλπιζαν οι διοργανωτές. Ήταν, ωστόσο, «αλλόκοτη, όμορφη και όλα ήταν πολύ αξέχαστα».

«Η τελετή έναρξης φωτίζει το Παρίσι με μοναδικό στυλ», γράφει το BBC και κάνει λόγο για «το μεγαλύτερο σόου στη γη».

«Μπορεί η καταρρακτώδης βροχή να ανάγκασε τους αθλητές να προσθέσουν αδιάβροχο και ομπρέλες στον εξοπλισμό τους, αλλά αυτό δεν μείωσε το ζωντανό ταξίδι στη γαλλική ιστορία, την τέχνη και τον αθλητισμό που διηγήθηκαν περίπου 2.000 μουσικοί, χορευτές και άλλοι καλλιτέχνες», προσθέτει.

Η βρετανική Dailymail γράφει για τη «χειρότερη τελετή που έγινε ποτέ». Σημειώνει, ότι έγιναν «γκάφες με τα ονόματα χωρών, το στήσιμο της ολυμπιακής σημαίας και τις παράξενες στιγμές, με την αποκεφαλισμένη Μαρία Αντουανέτα να τραγουδά. Κατηγορεί για βεβήλωση του Μυστικού Δείπνου, κάνοντας λόγο για «σόου παρωδία».

Πάνω στην παριζιάνικη πεζογέφυρα Debilly είχε στηθεί ένα σκηνικό πασαρέλας, όπου μοντέλα όλων των ηλικιών και σεξουαλικών προτιμήσεων παρελάσαν και χόρεψαν φορώντας ρούχα νέων Γάλλων σχεδιαστών, υπό τους ήχους που έπαιζε η Dj Μπάρμπαρα Μπούτς.

«Ένα τολμηρό θέαμα για μια κορυφαία πόλη και μια δοκιμασία αντοχής για τους θεατές», σχολιάζει ο αθλητικός ανταποκριτής της Skynews, Ρομπ Χάρις.

