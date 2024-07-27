Η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού ξεκίνησε χθες στο Παρίσι με μια ομολογουμένως φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης. Αν και υπό καταρρακτώδη βροχή, εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές, χορευτές, μουσικοί, τεχνικοί και θεατές συμμετείχαν στην τελετή, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Τελετή Έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκε σε χώρο έξω από στάδιο - και μάλιστα εν πλω.

Η υπερηφάνεια του σημαιοφόρου Γιάννη Αντετοκούμπο και η συγκινητική εμφάνιση της Σελίν Ντιόν, ήταν σίγουρα δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της τελετής.

Δείτε 10 ξεχωριστές φωτογραφίες

Η Team Hellas ανοίγει την παρέλαση στον Σηκουάνα

Έρωτας υπό βροχή, στην Πόλη του Φωτός

Εμάνουελ Μακρόν και Τόμας Μπαχ αλληλοσυγχαίρονται στην εξέδρα των επισήμων

Η φωνή της Σελίν Ντιόν από τον Πύργο του Άιφελ «σκέπασε» όλο το Παρίσι

Ειδική τελετή στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας, όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα του σέρφινγκ, στο χωριό Τεαουπόο

«Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» στην πασαρέλα με τις ξεσηκωτικές μουσικές της διάσημης DJ Barbara Butch

Το αερόστατο - βωμός με την Ολυμπιακή Φλόγα στον ουρανό του Παρισιού

Υπερθέαμα με laser στον Πύργο του Άιφελ

Ο μαγικός ιππότης - φάντασμα «καλπάζει» επιβλητικά στα σκοτεινά νερά του Σηκουάνα, μεταφέροντας την Ολυμπιακή σημαία

Σε ηλικία 100 ετών, ο γηραιότερος Ολυμπιονίκης της Γαλλίας Charles Coste δίνει τη φλόγα στον Teddy Riner και τη Marie-Jose Perec

