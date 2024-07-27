Λογαριασμός
Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από 10 ξεχωριστές φωτογραφίες 

Εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές, χορευτές, μουσικοί, τεχνικοί και θεατές συμμετείχαν στην πρώτη Τελετή στην ιστορία, που πραγματοποιήθηκε σε χώρο έξω από στάδιο

παρισι ολυμπιακοι αγωνες τελετή εναρξης

Η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού ξεκίνησε χθες στο Παρίσι με μια ομολογουμένως φαντασμαγορική Τελετή Έναρξης. Αν και υπό καταρρακτώδη βροχή, εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές, χορευτές, μουσικοί, τεχνικοί και θεατές συμμετείχαν στην τελετή,  η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη Τελετή Έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκε σε χώρο έξω από στάδιο - και μάλιστα εν πλω. 

Η υπερηφάνεια του σημαιοφόρου Γιάννη Αντετοκούμπο και η συγκινητική εμφάνιση της Σελίν Ντιόν, ήταν σίγουρα δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της τελετής. 

Δείτε 10 ξεχωριστές φωτογραφίες

παρισι

Η Team Hellas ανοίγει την παρέλαση στον Σηκουάνα

παρισι

Έρωτας υπό βροχή, στην Πόλη του Φωτός

παρισι

Εμάνουελ Μακρόν και Τόμας Μπαχ αλληλοσυγχαίρονται στην εξέδρα των επισήμων

παρισι

Η φωνή της Σελίν Ντιόν από τον Πύργο του Άιφελ «σκέπασε» όλο το Παρίσι

παρισι

Ειδική τελετή στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας, όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα του σέρφινγκ, στο χωριό Τεαουπόο

παρισι

«Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» στην πασαρέλα με τις ξεσηκωτικές μουσικές της διάσημης DJ Barbara Butch

παρισι

Το αερόστατο - βωμός με την Ολυμπιακή Φλόγα στον ουρανό του Παρισιού

παρισι

Υπερθέαμα με laser στον Πύργο του Άιφελ

παρισι

Ο μαγικός ιππότης - φάντασμα «καλπάζει» επιβλητικά στα σκοτεινά νερά του Σηκουάνα, μεταφέροντας την Ολυμπιακή σημαία

παρισι

Σε ηλικία 100 ετών, ο γηραιότερος Ολυμπιονίκης της Γαλλίας Charles Coste δίνει τη φλόγα στον Teddy Riner και τη Marie-Jose Perec
