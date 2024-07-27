Δεν έχουν προλάβει να ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το... κύμα ανασφάλειας παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις! Ενώ τα αγωνίσματα δεν έχουν μπει ακόμη... στο ρυθμό τους, υπάρχουν περιστατικά που προκαλούν έντονο προβληματισμό και χρίζουν άμεσης επίλυσης από τους διοργανωτές.

Μετά, λοιπόν, τις καταγγελίες των μελών της Ολυμπιακής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής για την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων από την τσάντα του Τιάγκο Αλμάδα, το περιστατικό με τον Ζίκο, ήρθε η σειρά της βρετανικής αποστολής να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη τροφής και την κακή ποιότητα του φαγητού που προσφέρεται στο Ολυμπιακό Χωριό!

Οι Βρετανοί, μάλιστα, αποκάλυψαν πώς αναγκάστηκαν να φέρουν δικό τους σεφ για να καλύψει τις επιπλέον ανάγκες που παρουσιάζονται τόσο από τη μεριά των αθλητών, όσο και των υπολοίπων μελών της Ολυμπιακής τους ομάδας.

«Μας σερβίρουν ωμό κρέας»

«Σε ορισμένα γεύματα δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα: αυγά, κοτόπουλο και σε ορισμένους υδατάνθρακες. Χρειάζεται ριζική βελτίωση. Στους αθλητές σερβίρουν ωμό κρέας», δήλωσε ο Άντι Άνσον, διευθύνων σύμβουλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ο σεφ που προσλήφθηκε ταξίδεψε από την Μ.Βρετανία για να εξυπηρετήσει τις επιπλέον ανάγκες των μελών της αποστολής!

Η εφημερίδα «L'Equipe» ανέφερε ότι μια εταιρεία κέτερινγκ αναγνώρισε την έλλειψη αυγών και ότι ήδη οι υπάλληλοί της εργάζονται για να αυξήσουν την προμήθεια.

Επιπλέον, εκπρόσωπος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) αποκάλυψε ότι η κατάσταση βελτιώνεται και ότι η Οργανωτική Επιτροπή ανέλαβε δράση για την επίλυση του προβλήματος.

Τι απαντούν οι διοργανωτές

Η Γαλλία είχε διαφημίσει ότι διάσημοι σεφ, όπως οι Amandine Chaignot, Alexandre Mazzia και Akrame Benallal, θα συνεισφέρουν στη δημιουργία του μενού των αθλητών που διαμένουν στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά τα πρώτα δείγμα δεν είναι ικανοποιητικά και οι ελλείψεις σημαντικές.

Το εστιατόριο των Ολυμπιακών Αγώνων, 14.000 τετραγωνικών μέτρων και χωρητικότητας 3.500 ατόμων, βρίσκεται σε μία παλιά ηλεκτρική κεντρική μονάδα και αργότερα μετατράπηκε σε κινηματογραφικό στούντιο!

Η εταιρεία υπεύθυνη για τις υπηρεσίες σίτισης είναι η Sodexo Live, η οποία ανακοίνωσε ότι έλαβε σοβαρά υπόψη τις διαμαρτυρίες και ότι θα αυξήσει τις μερίδες της για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων. Επίσης, η ομάδα Carrefour, υπεύθυνη για την προμήθεια 600 τόνων φρέσκων προϊόντων, θα ανανεώσει τις ποσότητές της.

Επί του παρόντος η Οργανωτική Επιτροπή δεν έχει τοποθετηθεί για κανένα από αυτά τα περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.