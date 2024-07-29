Το τέταρτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο πρόσθεσε στη... συλλογή του ο Μίχιαελ Γιουνγκ. Ο Γερμανός ιππέας με το άλογό του «CHIPMUNK FRH» είχαν τους λιγότερους βαθμούς ποινής (21.80) και κατέλαβαν την πρώτη θέση στο ατομικό του ιππικού τριάθλου στους Κήπους του Παλατιού, στις Βερσαλλίες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

To ιπππικό τρίαθλο αποτελείται από τα εξής αγωνίσματα: ιππική δεξιοτεχνία (ντρεσάζ), cross-country και υπερπήδηση εμποδίων.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστραλός Κρίστοφερ Μπάρτον με άλογο το «SHADOW MAN» και 20.40 βαθμούς ποινής, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος η Λόρα Κολέτ από τη Μεγάλη Βρετανία με άλογο το «LONDON 52» και 23.10 βαθμούς ποινής.

