Ολυμπιακοί Αγώνες - Πινγκ Πονγκ: «Σίφουνας» ο Γκιώνης, νίκησε τον Λι και πέρασε στους «32»

Ο Παναγιώτης Γκιώνης καθάρισε τον Καναδό Έντουαρντ Λι σε κάτι παραπάνω από… μισή ώρα, κερδίζοντάς τον με 4-0 σετ και προκρίθηκε στους «32» του Ολυμπιακού τουρνουά στο πινγκ πονγκ

Σε… παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Παναγιώτης Γκιώνης την αναμέτρησή του με τον Έντουαρντ Λι, όπως μαρτυράει και η νίκη του με 4-0 σετ, στον γύρο των «64» στην επιτραπέζια αντισφαίριση των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Δείτε τα highlights του αγώνα: 

Ο 44χρονος Έλληνας πρωταθλητής και νούμερο 107 στην Παγκόσμια κατάταξη επικράτησε του 22χρονου Καναδού στα γκέιμς με 11-6, 11-8, 11-8 και 11-4, ενώ στον επόμενο γύρο του τουρνουά θα βρεθεί απέναντι στον Αμερικανό Κανάκ Τζα.

Με το παιχνίδι του Γκιώνη, που συμμετέχει για έκτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, να είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα (29/07) το βράδυ.

