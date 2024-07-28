Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται η αγωνιστική δράση, στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας (Δευτέρα 29/07) των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η δράση αρχίζει από νωρίς, καθώς στις 11:40 οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής αγωνίζονται στο ρεπεσάζ του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, ενώ, λίγη ώρα αργότερα, στην κολύμβηση (12:28), ο Δημήτρης Μάρκος ρίχνεται στη μάχη των 800μ. ελεύθερο.

Στις 12:40, η Δώρα Γκουντούρα ξεκινά το ταξίδι της στην σπάθη Γυναικών από τη φάση των «32», με το αγώνισμα να ολοκληρώνεται το βράδυ στις 22:45 με τον μεγάλο τελικό.

Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις 13:00-18:00, οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστούν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις κόντρα στους Ντάνιελ Έβανς και Γιουάν Γιε, ενώ, στις 17:00 ο Βύρων Κοκκαλάνης θα εκκινήσει την προσπάθειά του στην ιστιοπλοΐα.

Τέλος, εφόσον προκριθεί στους «32» του πινγκ πονγκ, ο Παναγιώτης Γκιώνης θα κυνηγήσει την πρόκριση στους «16» στις 21:00-00:00, ενώ, 22:20, οι Βαγγέλης Μακρυγιάννης και Απόστολος Χρήστου (εφόσον προκριθούν από τα ημιτελικά το βράδυ της Κυριακής) θα συμμετάσχουν στον μεγάλο τελικό των 100μ. ύπτιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 3η ημέρα:

Κωπηλασία

11:40 Ρεπεσάζ διπλού σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών – Αντώνης Παπακωνσταντίνου/Πέτρος Γκαϊδατζής

Κολύμβηση

12:28 800μ. Ελεύθερο – Δημήτρης Μάρκος

Ξιφασκία

12.40 Σπάθη Γυναικών Α’ Γύρος – Δώρα Γκουντούρα – Pamela Brin’Amour

Εφόσον προκριθεί

15:00 – Γύρος των 16

16:00 Προημιτελικοί

21:50 Ημιτελικοί

22:45 Τελικός

Τένις

13:00-18:00 Δεύτερος Γύρος Στέφανος Τσιτσιπάς – Daniel Evans (GBR)

13:00 – 18:00 Δεύτερος Γύρος Μαρία Σάκκαρη – Yuan Yue (CHN)

Ιστιοπλοΐα

17:00 Βύρων Κοκκαλάνης

Επιτραπέζια Αντισφαίριση (Εφόσον προκριθεί)

21:00-00:00 Παναγιώτης Γκιώνης round 32

Κολύμβηση (Εφόσον προκριθούν)

22:20 Βαγγέλης Μακρυγιάννης και Απόστολος Χρήστου – 100μ. ύπτιο

