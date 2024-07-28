Στον τελικό των 100μ ύπτιο των Ολυμπιακών Αγώνων προκρίθηκε ο Απόστολος Χρήστου.

Μετά την πολύ καλή παρουσία του στα πρωινά προημιτελικά, ο Πρωταθλητής Ευρώπης στάθηκε ξανά στο ύψος της περίστασης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του στη δεύτερη ημιτελική σειρά σε χρόνο 52.77 και στη δεύτερη θέση. Έτσι, προκρίθηκε στον τελικό έχοντας τον έκτο καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά και πάει για να διεκδικήσει το πολυπόθητο μετάλλιο στον τελικό της Δευτέρας (29/7, 22:22)!

Από την άλλη, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης συμμετείχε στην πρώτη ημιτελική σειρά και στάθηκε άτυχος, αφού τερμάτισε σε χρόνο 52.97, μένοντας εκτός τελικού για μόλις δύο εκατοστά του δευτερολέπτου.

Τον καλύτερο χρόνο είχε ο Κινέζος, Γιαγιού Χου (52.02), ενώ στον τελικό προκρίθηκαν επίσης οι Τσεκόν (Ιταλία), Εντόι-Μπρουάρ (Γαλλία), Κέτζε (Νότια Αφρική), Μέρφι (ΗΠΑ), Μόργκαν (Μεγάλη Βρετανία) και Γκονσάλεθ (Ισπανία).

Αναλυτικά οι χρόνοι των ημιτελικών:

