Η Ιαπωνία, η κυρίαρχη χώρα στο σκέιτμπορντ απ' τους τελευταίους Αγώνες του Τόκιο, κέρδισε σήμερα (28/7) τα δύο πρώτα μετάλλια (χρυσό και ασημένιο) στους αγώνες γυναικών στο δρόμο στην πλατεία Κονκόρντ (La Concorde), με την Κοκό Γιοσιζάβα (Νο1 στον κόσμο) να κερδίζει το Ολυμπιακό χρυσό.

Ήδη πρώτη στα προκριματικά, η 14χρονη σκέιτερ από την Καναγκάουα συνέχισε την επίδειξη δύναμης της στον τελικό, κάνοντας κόλπα, τσουλήθρες και γκριντς σε ένα ηλιόλουστο skatepark, κάτω από τον Οβελίσκο του Λούξορ.

Οι επευφημίες των Βραζιλιάνων, που έφτασαν για να ενθαρρύνουν την αγαπημένη τους Ράισα Λεάλ, δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021, δεν ήταν αρκετές. Ασυγκίνητη, η Γιοσοζάβα ολοκλήρωσε δύο αριστοτεχνικά τρεξίματα.

Με συνολικά 272,75 πόντους κέρδισε τη συμπατριώτισσά της Λιζ Ακάμα (266,95), 15, και τη Ράισα Λεάλ (253,37), 16, σε έναν τελικό όπου όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ανήλικοι.

Η μικρή βραζιλιάνα «νεράιδα» του «skateboard» έκανε μια επίδειξη για τα «καλύτερα κόλπα», κερδίζοντας μία από τις μέγιστες βαθμολογίες της διοργάνωσης (92,88) σε ένα εντυπωσιακό άλμα πάνω από μια μπάρα, αλλά σημειώθηκε πτώση.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι κριτές συνδυάζουν τη βαθμολογία του καλύτερου τρεξίματος σε δύο περάσματα των 45 δευτερολέπτων και τις δύο καλύτερες φιγούρες, σε πέντε προσπάθειες, για να δώσουν την τελική κατάταξη.

«Γεννημένο» στους δρόμους της Καλιφόρνια, το σκέιντμπορντ είναι ένα από τα τέσσερα επιπλέον αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού μαζί με την αναρρίχηση, το σπάσιμο και το σερφ. Θα είναι επίσης στο Λος Άντζελες το 2028.

Αύριο στο Παρίσι, οι Ιάπωνες μπορούν επίσης να λάμψουν και στο αγώνισμα των ανδρών χάρη στον Ολυμπιονίκη Γιούτο Χοριγκόμε.

Η κατάταξη:

1. Κοκό Γιοσιζάβα Ιαπωνία 272,75 πόντοι

2. Λιζ Ακάμα Ιαπωνία 265,95

3. Ράισα Λεάλ Βραζιλία 253,37

4. κουί Τσένξι Κίνα 241,56

5. Πόε Πίνσον ΗΠΑ 222,34

6. Πέιτζ Χέιν ΗΠΑ 163,23

7. Φούνα Νακαγιάμα Ιαπωνία 79,77

8. Κλοέ Κοβέλ Αυστραλία 70,33

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

