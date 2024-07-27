Ως έκτος των προκριματικών των κρίκων, προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό της Ενόργανης Γυμναστικής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ο «άρχοντας των κρίκων» και κάτοχος δύο Ολυμπιακών μεταλλίων θα αγωνιστεί την Κυριακή (4/8), στις 16:00, στη «μάχη» για το βάθρο, όπου θα προσπαθήσει να γίνει πρώτος αθλητής στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με τρία Ολυμπιακά μετάλλια στους κρίκους.

Την πρώτη θέση των προκριματικών κατέλαβε ο Κινέζος Ζινγκιουάν Ζου με 15.300 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη βρέθηκε ο συμπατριώτης του Γιανγκ Λιού με 15.233 και στην τρίτη ο Γάλλος Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ με 14.966. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.800 βαθμούς.

Οι 8 του τελικού:

ΒΑΘΜΟΙ

1. Ζινγκιουάν Ζου (Κίνα) 15.300

2. Γιανγκ Λιού (Κίνα) 15.233

3. Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ (Γαλλία) 14.966

4. Γκλεν Κουιλέ (Βέλγιο) 14.900

5. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.866

6. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 14.800

7. Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) 14.733

8. Χάρι Χέπγουορθ (Μ. Βρετανία) 14.700

