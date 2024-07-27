Μπορεί η Ισπανία να γνώρισε εύκολη ήττα από την Αυστραλία, ωστόσο στην ίδια αναμέτρηση ο Ρούντι Φερνάντεθ έγραψε ιστορία.

Ο πολύπειρος φόργουορντ έγινε ο πρώτος μπασκετμπολίστας στην ιστορία που συμμετέχει σε έξι διαφορετικά τουρνούα Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις από αυτή της Αθήνας το 2004 (όταν και ήταν 19 χρονών) μέχρι και τη φετινή της Γαλλίας.

Υπενθυμίζουμε, φυσικά, πως αυτοί θα είναι οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες του σπουδαίου Ρούντι, αφού έχει ανακοινώσει πως μετά το πέρας της διοργάνωσης θα αποσυρθεί από το μπάσκετ.

Πίσω από τον Ισπανό με πέντε συμμετοχές σε Ολυμπιακά τουρνουά μπάσκετ ακολοθούν οι Πάτι Μιλς (Αυστραλία), Τεόφιλο Κρουζ (Πουέρτο Ρίκο), Άντριου Γκέιζ (Αυστραλία), Τζο Ίνγκλς (Αυστραλία), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Ισπανία), Όσκαρ Σμιντ (Βραζιλία), Λουίς Σκόλα (Αργεντινή).

