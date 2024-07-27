Ολυμπιακοί Αγώνες: Ντοπαρισμένη βολεϊμπολίστρια της Δομινικανής Δημοκρατίας

Θετική σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε η βολεϊμπολίστρια της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λισβέλ Ιβ Μεχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεθνούς ομοσπονδίας βόλεϊ η αθλήτρια βρέθηκε θετική στην απαγορευμένη ουσία furosemide, ενώ νωρίτερα η Ολυμπιακή Επιτροπή της Δομινικανής Δημοκρατίας είχε κάνει γνωστό ότι υπήρξε κρούσμα ντόπινγκ με 32χρονη αθλήτρια, τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα για τέσσερα χρόνια αποκλεισμό.

«Αισθάνομαι πολύ άσχημα και απογοητευμένη από τον εαυτό μου. Ηταν μία αμέλεια εκ μέρους μου να μην επιβεβαιώσω πριν πάρω ένα φάρμακο για την κατακράτηση υγρών», δήλωσε η αθλήτρια η οποία αποκλείστηκε από τους ΟΑ.

Αυτό είναι το δεύτερο κρούσμα ντόπινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τον Ιρακινό τζουντόκα Σαγιάντ Σεχέν.

