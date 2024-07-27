Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε το μέρος της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με την παρουσίαση καλλιτεχνικών παραστάσεων που έστελναν πολλαπλά μηνύματα.

Η Γαλλική Καθολική Εκκλησία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κάνει λόγο για «χλευασμό του χριστιανισμού» και εκφράζει τη βαθιά της λύπη.

Η ανακοίνωση της Γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας:

Ενόψει των αγώνων του Παρισιού το έργο «Ιερά Παιχνίδια» έχει κινητοποίησει για σχεδόν τρία χρόνια πολλούς Καθολικούς που συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τον αθλητικό ενθουσιασμό γύρω από τους αγώνες του Παρισιού, ένα υπέροχο γεγονός που διοργανώνει η χώρα μας.

Την περασμένη εβδομάδα, με χαρά διοργανώσαμε και την εναρκτήρια λετιουργία της Ολυμπιακής εκεχειρίας παρουσία πολλών θρησκευτικών, πολιτικών και αθλητικών προσωπικοτήτων.

Πιστεύουμε ότι οι αξίες και οι αρχές που εκφράζονται και διαδίδονται από τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες συμβάλλουν σε αυτή την ανάγκη για ενότητα και αδελφότητα που τόσο πολύ χρειάζεται ο κόσμος μας, με σεβασμό στις πεποιθήσεις όλων, γύρω από τον αθλητισμό που μας ενώνει και παράγει την ειρήνη στα έθνη και τις καρδιές τους.

Η τελετή έναρξης χθες, προσέφερε σε όλον τον κόσμο υπέροχες στιγμές ομορφιάς, χαράς, πλούσιες σε συναισθήματα παγκοσμίως.

Όμως, δυστυχώς, η ίδια τελετή περιλάμβανε και σκηνές χλευασμού του Χριστιανισμού για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά.

Ευχαριστούμε τα μέλη άλλων θρησκειών που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Σήμερα, σκεφτόμαστε ολους τους χριστιανούς σε όλες τις ηπείρους του κόσμου που πληγώθηκαν από αυτές τις σκηνές. Πρέπει να καταλάβουν ότι η ολυμπιακή γιορτή εκτείνεται πέρα από τις ιδεολογικές προκαταλήψεις λίγων καλλιτεχνών.

Ο αθλητισμός είναι μια υπέροχη ανθρώπινη δραστηριότητα που ευφραίνει βαθιά τις καρδιές των αθλητών και των θεατών.

Ο Ολυμπισμός είναι ένα κίνημα που υπηρετεί την πραγματικότητα της ενότητας και της αδελφότητας.

Θέση στον αγωνιστικό χώρο ας φέρει η αλήθεια, η παρηγορία και η χαρά σε όλους.

Paris Games Opening ceremony : press release from the French Bishops' Conference and @holygames2024 👇🏻 pic.twitter.com/tLHMCqwH08 — Église catholique en France (@Eglisecatho) July 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.