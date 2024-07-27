Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Ντούσκος στον προημιτελικό

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον προημιτελικό του μονού σκιφ των Ολυμπιακών Αγώνων, που διεξάγονται στο Παρίσι.

Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, τερμάτισε δεύτερος στην 1η προκριματική σειρά, καλύπτοντας τα δύο χιλιόμετρα της διαδρομής σε 7 λεπτά, ένα δευτερόλεπτο και 79 εκατοστά και συνεχίζει την πορεία του στην κορυφαία διοργάνωση, όπου βασικός στόχος του είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου, όπως έκανε και στο Τόκιο πριν από τρία χρόνια, ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Νεοζηλανδός, Τόμας Μάκιντος (6:55.92) και στην τρίτη ο Αιγύπτιος, Αμπντελχαλέκ Ελμπάνα (7:05.06) και αμφότεροι προκρίθηκαν για τα προημιτελικά του αγωνίσματος.

Ο Ντούσκος εκκίνησε καλά τον αγώνα και από την αρχή βρέθηκε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Μακιντος, ο οποίος επικράτησε εύκολα, με τον Ελληνα κωπηλάτη να διατηρεί με άνεση την προνομιούχο θέση και να κάνει συντήρηση δυνάμεων, δεδομένου ότι οι δύο πρωταθλητές, είναι από τα φαβορί για ένα μετάλλιο.

Πηγή: skai.gr

