Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Γιώργος Σαμπάνης πριν 20 χρόνια στην Τελετή Έναρξης της Αθήνας

Η πορεία του στη μουσική και στο τραγούδι έχει κάνει πολλούς να ξεχνάνε πως ο Γιώργος Σαμπάνης υπήρξε και αθλητής στο παρελθόν στον στίβο ως δρομέας αλλά και ως αθλητής στο άλμα εις μήκος και μάλιστα με πολλά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

Η μουσική και ο αθλητισμός ήταν για εκείνον δύο μεγάλες αγάπες και αποδείχτηκε ταλαντούχος και στα δύο. Σκόπευε μάλιστα να συμμετάσχει και στο άλμα εις μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας αλλά τον σταμάτησε ένας τραυματισμός.

