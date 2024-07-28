Ολυμπιακοί Αγώνες: Συγγνώμη από τους διοργανωτές για τον «Μυστικό Δείπνο»

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι ζήτησαν σήμερα συγγνώμη από Καθολικούς και άλλους Χριστιανούς που τυχόν προσβλήθηκαν από την παρωδία του διάσημου έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος» κατά την τελετή έναρξης την Παρασκευή.

Το σκετς περιελάμβανε 18 ερμηνευτές που πόζαραν πίσω από ένα μακρύ τραπέζι με παρόμοιο τρόπο όπως απεικονίζονται ο Ιησούς και οι 12 απόστολοί του στον πίνακα του ντα Βίντσι. Ανάμεσα στους ερμηνευτές ήταν, drag queens, ένα τρανσέξουαλ μοντέλο και ένας γυμνός τραγουδιστής, που υποδυόταν τον θεό Διόνυσο, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Καθολικής Εκκλησίας.

«Σαφώς δεν υπήρξε καμία πρόθεση να δείξουμε ασέβεια απέναντι σε οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα. Η τελετή έναρξης επιχείρησε να γιορτάσει την ανοχή εντός της κοινότητας. Πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκε αυτή η φιλοδοξία. Λυπούμαστε πολύ αν τυχόν ο κόσμος προσβλήθηκε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος της διοργάνωσης Παρίσι 2024 Αν Ντεσάμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

