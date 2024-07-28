Ολυμπιακοί Αγώνες: «Σοκ» στο τζούντο, αποκλείσθηκε η Ούτα Αμπε

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισίων, σημειώθηκε στο άθλημα του τζούντο. Αήττητη από το 2019 και κάτοχος του τίτλου στο Τόκιο, το μεγάλο φαβορί της Ιαπωνίας, Ούτα Αμπε, αποκλείσθηκε στην «φάση των 16» στην κατηγορία των -52 κιλών.

Δακρυσμένη και σαστισμένη, η κορυφαία τζουντόκα δεν μπορούσε να περπατήσει μόνη της για να φύγει από το ταπί. Ενώ προηγείτο με ένα waza-ari, αιφνιδιάσθηκε από την Ουζμπέκα, Ντιγιόρα Κελντιγιόροβα.

Η 24χρονη Γιαπωνέζα, ήδη Ολυμπιονίκης στο Τόκιο και τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, προκειμένου να ξεπεράσει αυτήν την τρομερή απογοήτευση.

Πριν από τρία χρόνια, η Αμπε «έγραψε Ιστορία» στα Ολυμπιακά χρονικά του τζούντο κερδίζοντας τον υπέρτατο τίτλο την ίδια μέρα με τον αδελφό της Χιφούμι Άμπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.