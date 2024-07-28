Η Μαρία Σάκκαρη άνοιξε το πρόγραμμα της Κυριακής στο «Σουζάν Λενγκλέν» στο «Παρίσι 2024», αντιμετωπίζοντας την Μαυροβούνια Ντάνκα Κόβινιτς με μια ημέρα καθυστέρηση, καθώς οι χθεσινοί αγώνες είχαν αναβληθεί λόγω της βροχόπτωσης στο Παρίσι.

Η Σάκκαρη επικράτησε πολύ εύκολα με 2-0 σετ (6-0, 6-1), στον πρώτο γύρο του Ολυμπιακού τουρνουά τένις στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην αντίπαλό της παραχωρώντας μόλις ένα game στο παιχνίδι, στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, πριν τελειώσει τον αγώνα με 6-0, 6-1 ύστερα από 57 λεπτά αγώνα.

