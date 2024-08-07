Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής κοιμήθηκε αγκαλιά με το... «μωρό» του

Αγκαλιά με το... «μωρό» του κοιμήθηκε ο Έλληνας χάλκινος ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής που δεν είναι άλλο από το μετάλλιο του.

Ο Ολυμπιονίκης δεν μπόρεσε να το αποχωριστεί ούτε στον ύπνο του. Σε φωτογραφία που ανέβασε στα social media φαίνεται ξαπλωμένος στο χάρτινο κρεβάτι στο Παρίσι και δίπλα του το χάλκινο μετάλλιο.

Ο ίδιος όπως φαίνεται και στην φωτογραφία δε σταματάει να χαμογελάει.

«Καλημέρα μωρό μου» έγραψε στη λεζάντα

