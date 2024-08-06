Παρέλαβε το χάλκινο μετάλλιο του ο Εμμανουήλ Καραλής!



Ο ιπτάμενος Μανόλο μας έκανε περήφανους με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στον τελικό του άλματος επί κοντώ, πηδώντας τα 5.90μ και κατακτώντας το πρώτο του μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την τέταρτη θέση που είχε πάρει το 2021 στο Τόκιο.



Γεμάτος ενθουσιασμό και με ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, απολαμβάνοντας το κάθε δευτερόλεπτο!

«Δεν έχω κοιμηθεί ούτε δέκα λεπτά, μπορώ πια να πω ότι είμαι σπουδαίος» τόνισε συγκινημένος ο «Μανόλο».



Το χρυσό μετάλλιο φόρεσε στον λαιμό του ο... απίστευτος, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος μετά από μία ακόμα ιστορική του εμφάνιση κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες, ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Αμερικανός, Σαμ Κέντρικς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.