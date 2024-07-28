Δύο προκρίσεις μέτρησε η ελληνική αποστολή κατά την πρώτη ημέρα (27/7) του αγωνιστικού προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ο Στέφανος Ντούσκος ήταν αυτός που άνοιξε τον... χορό των Ελληνικών συμμετοχών, παίρνοντας εύκολα την πρόκριση στα προημιτελικά του μονού σκιφ της κωπηλασίας. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού και θα αγωνιστεί στην οκτάδα την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουλίου.

Η δεύτερη πρόκριση ήρθε από τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος συγκέντρωσε 14.800 βαθμούς στον προκριματικό των κρίκων και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό ως έκτος. Ο «άρχοντας των κρίκων» και κάτοχος δύο Ολυμπιακών μεταλλίων θα αγωνιστεί την Κυριακή (4/8), στις 16:00, στη «μάχη» για το βάθρο, όπου θα προσπαθήσει να γίνει πρώτος αθλητής στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με τρία Ολυμπιακά μετάλλια στους κρίκους.

«Έκπληξη» σημειώθηκε στη σκοποβολή με την Άννα Κορακάκη, με την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Ρίο να μην καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπάθεια της στον προκριματικό των 10μ. αεροβόλο πιστόλι και να εγκαταλείπει, αποκαλύπτοντας αργότερα ότι είχε πρόβλημα στα μάτια και ταλαιπωρείται και από ιγμορίτιδα.

Στην κολύμβηση η Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για τους βραδινούς ημιτελικούς των αγωνισμάτων τους.

Στην επιστροφή τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια, η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών (πόλο) «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα των ΗΠΑ, ενώ η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ ηττήθηκε 79-86 από τον Καναδά.

Στο τένις αναβλήθηκε λόγω βροχής ο αγώνας του Τσιτσιπά.

Ποιες χώρες πήραν μετάλλια

Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ κέρδισαν από 5 μετάλλια, τα περισσότερα του αγωνιστικού προγράμματος της πρώτης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων.

