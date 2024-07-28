Λύγισε η… ατσάλινη Ελλάδα από τον Καναδά!

Παρά τη μεγάλη «μάχη» που έδωσε η Εθνική ομάδα, ο ανώτερος και σούπερ ταλαντούχος Καναδάς πήρε τη νίκη 86-79, στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι Καναδοί είχαν το προβάδισμα από την αρχή, φτάνοντας ακόμη και στο +16, με την Ελλάδα όμως να βγάζει συνεχώς αντιδράσεις στο ματς και να πλησιάζει στο καλάθι (78-80), στο τελευταίο λεπτό.



Τρομερός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 34 πόντους, έχοντας για άξιο συμπαραστάτη τον Κώστα Παπανικολάου

Το ματς

Με τους Παπαγιάννη, Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου, Γουόκαπ και Καλάθη ξεκίνησε η Ελλάδα. Νευρική αρχή από την Εθνική, με λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση, με τον Καναδά να πηγαίνει στο 6-0 στα πρώτα τρία λεπτά. Οι «Παπ» και Γιάννης ξεκόλλησαν επιθετικά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αλλά οι Μπρουκς και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνέχισαν «ζεστοί» και έστειλαν τους Καναδούς στο +13 (9-22), στο 5’. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στους παίκτες του Σπανούλη, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση μέσα από την άμυνά τους και έτσι βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια με Μήτογλου και Παπανικολάου, κάνοντας επιμέρους σκορ 13-2 (22-24), μέχρι το 9’. Το μόνο που άλλαξε στον εναπομείναντα χρόνο ήταν δύο βολές του Μάρεϊ, που διαμόρφωσαν το 22-26 της πρώτης περιόδου.

Άστοχα ξεκίνησε η Ελλάδα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Καναδά να τρέχει στο ανοικτό γήπεδο και να πηγαίνει ξανά στο +10 (25-35), στο 14’. Η άμυνα έβαλε ξανά την Εθνική στο ματς, η οποία από τη μία σταμάτησε τον ρυθμό των Καναδών και από την άλλη βρήκαν χώρο δράσης οι Γιάννης και Παπαγιάννης, ρίχνοντας τη διαφορά (34-39), στο 16’. Ωστόσο, τα λάθη και οι κακές επιλογές επέστρεψαν για την Ελλάδα στα επόμενα λεπτά, με τους Μπάρετ και Μπρουκς να στέλνουν τον Καναδά στο ημίχρονο με το +10 (38-48).

Στον ίδιο ρυθμό μπήκαν οι Καναδοί και στο δεύτερο μέρος και με μπροστάρη τον Μπρουκς έκαναν επιμέρους σκορ 2-8, για το +16 (40-56), στα πρώτα δύο τρία λεπτά. Ο Γιάννης έφερε για ακόμη μία φορά τις… ισορροπίες και με τον Καλάθη σε ρόλο δημιουργό, η Ελλάδα μάζεψε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (50-58) και με τον Γιάννη την έριξε ακόμη περισσότερο (53-60), στο 16’. Ο Καναδάς αντέδρασε με ένα μίνι 4-0, με τον Παπανικολάου να μειώνει εκ νέου με ένα προσωπικό κρεσέντο (58-64), στο 18’. Στα τελευταία λεπτά, οι Καναδοί είχαν τον έλεγχο και έτσι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +8 (60-68).

Με πολλή ενέργεια στην άμυνα μπήκε η Εθνική στην τέταρτη περίοδο, κάνοντας επιμέρους σκορ 8-2 και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο (68-72), στα πρώτα δύο λεπτά. Ωστόσο, ακολούθησαν κακές και άστοχες επιθέσεις, με τους Καναδούς να βρίσκουν απανωτά τρίποντα από Ντορτ και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, οι οποίοι έστειλαν τη διαφορά στο +12 (68-80), στο 36’. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση και με καλάθια στο ανοικτό γήπεδο έκανε σερί 10-0, πλησιάζοντας στο καλάθι (78-80), στο 39’. Ο Καναδάς πήρε «ανάσα» με ένα δύσκολο καλάθι του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (78-82), στα 42,8’’ πριν τη λήξη. Στον εναπομείναντα χρόνο, δεν άλλαξε κάτι δραματικά και έτσι η Ελλάδα γνώρισε την ήττα με το τελικό 79-86.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 38-48, 60-68, 79-86

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.