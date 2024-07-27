Βαρύτατη «καμπάνα» επέβαλε η FIFA στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Καναδά, λόγω της υπόθεσης με την «κατασκοπία» μέσω drone της προπόνησης της Νέας Ζηλανδίας, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρησή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024».

Η διεθνής ομοσπονδία τιμώρησε με τον Καναδά με αφαίρεση έξι βαθμών από την κατάταξη του Ολυμπιακού τουρνουά, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διάκρισή του στη φετινή διοργάνωση, ενώ παράλληλα επέβαλε αποκλεισμό ενός έτους την προπονήτρια της ομάδας, Μπεβ Πρίστμαν (η οποία έχει ήδη απομακρυνθεί από την ομοσπονδία της χώρας).

Ανάλογη ποινή ενός έτους επιβλήθηκε και σε δύο αξιωματούχους της καναδικής ομάδας, τον Τζόζεφ Λομπάρντι και την Τζαζμίν Μάντερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

