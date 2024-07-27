Ολυμπιακοί αγώνες 2024: Χιλιάδες πέρλες για το custom Dior look της Céline Dion

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή και τολμηρή τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, στις όχθες του Σηκουάνα.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Celine Dion και την «Πόλη του Φωτός»

Η Καναδή τραγουδίστρια Celine Dion, μετά το άναμμα της Ολυμπιακής φλόγας που υψώθηκε στον ουρανό με τη βοήθεια ενός μεγάλου αερόστατου, ερμήνευσε το "L’Hymne à l’amour", ένα κλασικό κομμάτι της Edith Piaf από το 1950. Βρισκόμενη στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ, μάγεψε τον κόσμο με την ερμηνεία της και την ψυχική της δύναμη.

Η θρυλική τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα Haute Couture φόρεμα του οίκου Dior, σχεδιασμένο από τη Maria Grazia Chiuri. Από τον δεύτερο όροφο του Πύργου του Άιφελ, το σύμβολο της παριζιάνικης μαγείας, παρουσίασε μια συγκινητική ερμηνεία ντυμένη με ένα λευκό μεταξωτό φόρεμα από georgette, κεντημένο με παγιέτες και στολισμένο με πάνω από 500 μέτρα κρόσσια γεμάτα ασημένιες χάντρες.

Το φόρεμα έδειχνε να «ζωντανεύει» και να σπινθηροβολεί, ακολουθώντας τον ρυθμό της ερμηνείας της. Η λαμπερή αυτή δημιουργία κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το σώμα της σταρ, απαιτώντας πάνω από χίλιες ώρες εργασίας, αναδεικνύοντας το θαυμαστό savoir-faire του οίκου Dior.

Στο φινάλε της παράστασης, η Céline Dion συνοδευόταν στο πιάνο από τον συνθέτη και μαέστρο Scott Price, ο οποίος φορούσε ένα μαύρο σμόκιν Oblique σχεδιασμένο από τον Kim Jones για τον οίκο Dior.

Πηγή: WomenOnly.gr

