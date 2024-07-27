Η Άννα Κορακάκη εγκατέλειψε τον αγώνα των 10μ. αεροβόλου πιστολιού στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων και στις δηλώσεις που παραχώρησε αποκάλυψε τον λόγο, ούσα φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια.

Η 28χρονη ανέφερε πως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τα μάτια της το τελευταίο διάστημα, που δεν πρόλαβε να ξεπεράσει και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει την προσπάθειά της.



Oι δηλώσεις της Κορακάκη:

«Δεν ξέρω τι γίνεται με την εστίασή μου. Προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε, αλλά δεν γίνεται. Θέλει τον χρόνο του. Έχω ξεκινήσει ήδη κάποιες ασκήσεις για τα μάτια μου, μία θεραπεία και ευελπιστώ να γίνει. Δεν το προλάβαμε δυστυχώς για τους Ολυμπιακούς. Συν το ότι αρρώστηκα κιόλας, μέσα σε όλα. Ήταν μία χρονιά που πραγματικά είχαμε ένα κάρο προβλήματα και ερχόταν η μία αναποδιά μετά την άλλη.

Είναι μια περίοδος, τους τελευταίους 4-5 μήνες που κάνω την ‘κοιλιά” μου, μετά από 10 χρόνια, είναι τώρα η φάση που κάνω την ‘κοιλιά’ μου (σσ. αγωνιστικά). Το παλέψαμε πάρα πολύ, δουλέψαμε διπλά και τριπλά για να έρθω έστω σε ένα καλό επίπεδο…Ευελπιστώ για ό,τι καλύτερο στα 25 μέτρα. Δουλεύουμε, έχω ξεκινήσει αντιβίωση. Από αύριο ξεκινάμε ξανά προπονήσεις, έχουμε μέρες. Θα κάνω ό,τι μπορώ και ελπίζω να τελειώσω τον αγώνα”.

Για το πώς της φάνηκαν οι εγκαταστάσεις: “Τα σκοπευτήρια ήταν πολύ σωστά δομημένα, με τον φωτισμό τους κλπ. Ωστόσο, όπως σε κάθε διοργάνωση υπάρχουν μικροπροβλήματα, δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μείον το ότι δεν είμαστε στο Ολυμπιακό Χωριό στο Παρίσι. Ένα με τη διατροφή, που το λένε όλοι και σίγουρα στα 10 μέτρα, αυτό που έχει δυσκολέψει όλους με τα τουφέκια είναι το ότι δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός και έκανε αφόρητη ζέστη».

