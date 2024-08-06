Η Εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα με 76-63 από τη Γερμανία και το ταξίδι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ολοκληρώθηκε στην προημιτελική φάση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, ο Κώστας Παπανικολάου, εξέφρασε την περηφάνια του για την προσπάθεια που έκανε η «γαλανόλευκη» αυτούς τους δυο μήνες, τονίζοντας ότι η φετινή πορεία μπορεί να είναι ένα προμήνυμα για το μέλλον.

«Όλος ο δρόμος μας μέχρι εδώ, που ξεκίνησε από τον Ιούνιο, περιλάμβανε δύσκολα παιχνίδια και μεγάλες προκλήσεις. Παρά τον αποκλεισμό και παρότι θέλαμε να δώσουμε χαρά και περηφάνια στον ελληνικό λαό, είμαι χαρούμενος γι’ αυτά τα παιδιά και περήφανος για όλη την προσπάθεια που κάναμε για δύο μήνες. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι περικλείουν την ομάδα. Σίγουρα μένει μια πικρία, αλλά εγώ θα χαμογελάσω γιατί η Ελλάδα έδειξε σε αυτό το τουρνουά πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια πολύ μεγάλες ομάδες και αυτό ίσως είναι ένα προμήνυμα για το μέλλον. Μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς, να έχουμε το καλύτερο δυνατό υλικό και του χρόνου να αρχίσουμε έναν καινούριο τίτλο για να κάνουμε κάτι καλό.

Όταν η σημαία σε καλεί πρέπει να είσαι εκεί, είναι μεγάλη περηφάνια να φοράς αυτή τη φανέλα και να παίζεις για τη χώρα σου. Το βλέπετε στις προσπάθειες όλων των παιδιών εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι βγήκαμε λίγο από το αμυντικό μας πλάνο για το πού θα καθοδηγήσουμε τους Γερμανούς, αυτό που μας έδωσε τη διαφορά. Όμως παίζαμε με την πρωταθλήτρια κόσμου, δεν ήταν εύκολο και είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παπανικολάου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.