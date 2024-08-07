Υπό κράτηση βρίσκεται μέλος της ομάδας χόκεϊ Αυστραλίας των Ολυμπιακών Αγώνων, μετά την προσαγωγή του για ανάκριση, ανακοίνωσε η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η εισαγγελία του Παρισιού είπε στο CNN ότι η αστυνομία συνέλαβε την Τρίτη έναν Αυστραλό, «ο οποίος λέγεται ότι είναι μέλος της αυστραλιανής ομάδας χόκεϊ επί χόρτου», ως ύποπτο για αγορά κοκαΐνης στο κέντρο του Παρισιού. Ο πωλητής συνελήφθη επίσης, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ενώ αρχικά δεν είχε ανακοινωθεί το όνομα του, τώρα τα ξένα μέσα δίνουν τον Tom Craig, που είχε λάβει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκιο πριν τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχε παραγγείλει 1 γραμμάριο κοκαϊνης.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι, λόγω της κατασχεθείσας ποσότητας, την έρευνα ανέλαβε η μονάδα ναρκωτικών.

Η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή είπε ότι «δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» και ότι «συνεχίζουν να πραγματοποιούν έρευνες και να κανονίζουν υποστήριξη για το μέλος της Ομάδας».

