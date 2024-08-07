Στους κορυφαίος της Team USA στη νίκη με 122-87 επί της Βραζιλίας ήταν ο Τζόελ Εμπίντ, με την ομάδα του να παίρνει άνετα το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Εκεί, θα βρει απέναντι της τη Σερβία (8/8, 22:00), με τον σούπερ σταρ των Σίξερς να τονίζει πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν τον αντίπαλο, καθώς είναι ένα παιχνίδι που είτε το κερδίζεις και συνεχίζεις, είτε το χάνεις και επιστρέφεις σπίτι σου.

«Το τουρνουά γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τη Σερβία επειδή την έχουμε νικήσει ήδη δύο φορές το φετινό καλοκαίρι. Ο ημιτελικός είναι ένα νέο ματς, ένα παιχνίδι που ή το κερδίζεις ή πας σπίτι σου. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Έχουμε μπροστά μας της Σερβία και εκεί στρέφουμε την προσοχή μας. Νιώθω καλά στην ομάδα, παίζουμε καλά και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το σημαντικό διότι κάτι πρέπει να κρατήσεις από αυτή την εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εμπίντ.

