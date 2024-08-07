Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηττήθηκε στον πρώτο γύρο η Πρεβολαράκη

Την ήττα στον πρώτο της αγώνα στο Ολυμπιακό τουρνουά από την Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε, γνώρισε η Μαρία Πρεβολαράκη

Ολυμπιακοί Αγώνες Πρεβολαράκη

Δεν τα κατάφερε στον πρώτο της αγώνα στο Ολυμπιακό τουρνουά η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 3-2 στην προημιτελική φάση από την Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε και πλέον η μοναδική της πιθανότητα να συνεχίσει είναι η 26χρονη αντίπαλός της να βρεθεί στον τελικό, προκειμένου να την τραβήξει στα ρεπεσάζ και να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark