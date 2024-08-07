Δεν τα κατάφερε στον πρώτο της αγώνα στο Ολυμπιακό τουρνουά η Μαρία Πρεβολαράκη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 3-2 στην προημιτελική φάση από την Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε και πλέον η μοναδική της πιθανότητα να συνεχίσει είναι η 26χρονη αντίπαλός της να βρεθεί στον τελικό, προκειμένου να την τραβήξει στα ρεπεσάζ και να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.
Πηγή: sport-fm.gr
