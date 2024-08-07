Δεν τα κατάφερε στον πρώτο της αγώνα στο Ολυμπιακό τουρνουά η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 3-2 στην προημιτελική φάση από την Γερμανίδα, Ανίκα Βέντλε και πλέον η μοναδική της πιθανότητα να συνεχίσει είναι η 26χρονη αντίπαλός της να βρεθεί στον τελικό, προκειμένου να την τραβήξει στα ρεπεσάζ και να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.