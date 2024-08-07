Πρεβολαράκη: «Δεν είμαι καλά ψυχολογικά - Ήταν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες που συμμετέχω»

Η Μαρία Πρεβολαράκη γνώρισε την ήττα από την Γερμανίδα Ανίκα Βεντλ στον πρώτο της αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά το τέλος του ματς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ στη μεικτή ζώνη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέφερε πως δεν είναι ανεβασμένη ψυχολογικά κάτι που έχει επίπτωση στην απόδοσή της, ενώ τόνισε πως αυτοί είναι οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες που συμμετέχει.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις της Μαρίας Πρεβολαράκη:

Για τον αγώνα της:

«Δυστυχώς ο αγώνας δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελα. Πήρα στην αρχή πόντο παρατήρησης, αλλά αυτό όπως είπα και πριν δεν είναι πάντα θετικό γιατί συνήθως αν το ματς κυλάει ίσα ίσα η δεύτερη παρατήρηση δίνεται στον αντίπαλο όπως και έγινε, οπότε μετά βρέθηκα εγώ πίσω να πρέπει να κυνηγάω να πάρω τους δύο πόντους. Είχα σχεδόν περάσει λίγο πριν το τέλος, αλλά ένα δικό μου λάθος, αντί να προσπαθήσω να περάσω τελείως από πίσω για να εξασφαλίσω τους δύο πόντους, ρίσκαρα και τράβηξα πίσω, αυτό δεν μου βγήκε. Τα λάθη πληρώνονται. Ο τραυματισμός μου στα δόντια δεν είναι τίποτα πρόκειται για ένα άθλημα επαφής και αυτά στο πρόσωπο συμβαίνουν».

Για την τέταρτη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

«Σίγουρα είμαι ευγνώμων που τελικά κατάφερα να βρεθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να τους ζήσω και να αγωνιστώ στους τελευταίους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ήθελα. Η αθλήτρια από την Γερμανία είναι επίσης μια αθλήτρια από την οποία δεν έχω χάσει στο παρελθόν και έχασα τώρα γενικά νομίζω ότι η χρονιά δεν με θέλει γιατί αυτήν την ρονιά έχω χάσει από αθλήτριες που δεν έχω ξανά χάσει και χάνω τώρα. Νομίζω ότι δεν είμαι πολύ ανεβασμένη ψυχολογικά και αυτό έχει επίπτωση στην αγωνιστική μου απόδοση».

Για την απρόσμενη πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες:

«Ότι προκρίθηκα τελευταία στιγμή δεν με δυσκόλεψε στην προετοιμασία, ίσα - ίσα με έκανε να αποφορτιστώ και να έχω πιο πολλή όρεξη για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες να ξεκουραστώ να έχω μια μικρή αλλά καλή προετοιμασία. Πίστευα ότι ο Θεός μου έδωσε αυτήν την απρόσμενη πρόκριση για κάτι καλύτερο σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν το καταφέραμε ούτε τώρα. Ωστόσο, είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ».

Για την πορεία της μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την οριστική της απόφαση:

«Σίγουρα ήταν η τελευταία μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ίσως προσπαθήσω και του χρόνου να προσπαθήσω να ενισχύσω την ομάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν ξέρω, θα δω αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι ξεκούραση. Είναι οριστική η απόφασή μου ότι είναι οι τελευταίοι μου Ολυμπιακοί Αγώνες».

