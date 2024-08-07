Δεν τα κατάφερε τελικά η Κατερίνα Στεφανίδη, παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στους τελικούς του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς και το τρίτο άλμα της στα 4.80μ, ήταν άκυρο. Κατέλαβε την 9η θέση, και έμεινε εκτός μεταλλίων.

Στην τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή της σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, η χρυσή Ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο πέρασε με επιτυχία 4.40μ, 4.60μ και 4.70μ., αλλά έκανε τρία άκυρα άλματα στα 4.80μ, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει τη δεύτερη παρουσία της σε Ολυμπιακό βάθρο.

Η πρώτη προσπάθεια της Στεφανίδη ήταν άκυρη, Αρχικά φάνηκε ότι θα περάσει με άνεση, αλλά έριξε τον πήχη με το χέρι της πέφτοντας. Ωστόσο, στη δεύτερη προσπάθεια της πέρασε με άνεση τα 4.40μ χωρίς πίεση.

Με αναπτερωμένο ηθικό, η Ολυμπιονικής μας κατόπιν «πέταξε» με άνεση στα 4,60μ. ενώ στην τέταρτη προσπάθεια πέρασε πρώτη τα 4.70.

Αποτυχημένη ήταν η πρώτη προσπάθεια της Κατερίνας στα 4.80μ. Άκυρη ήταν και η δεύτερη προσπάθεια για τη Στεφανίδη στα 4.80μ. με το τρίτο άκυρο άλμα στα 4.80 να την αφήνει στην 8η θέση.

Πηγή: skai.gr

