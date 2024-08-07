Ολυμπιακοι Αγωνες 2024 Λιόλιος: «Η Εθνική έκανε μεγάλη προσπάθεια»

Λογαριασμός
Λιόλιος: «Η Εθνική έκανε μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει και συνέχεια»

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κατά την άφιξη της Εθνικής μπάσκετ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ευχαριστημένος από την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι και αισιόδοξος για τη συνέχεια εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, κατά την άφιξη της αποστολής από το Παρίσι και την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Είναι μια προσπάθεια που άρχισε από τις 15 Ιουνίου, με την προετοιμασία για το Προολυμπιακό Τουρνουά και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ομάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, έδωσε το στίγμα της, κατάφερε να μπει στην οκτάδα του κόσμου κι αυτό λέει πολλά. Υπάρχει και συνέχεια. Ο επόμενος στόχος είναι το Ευρωμπάσκετ του 2025, να πάμε καλά και έχουμε συνέχεια», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Εθνική Ελλάδας
