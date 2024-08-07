Λαρεντζάκης: «Μπήκαν γερές βάσεις - Ανυπομονούμε όλοι για την επόμενη φορά»

Χαρούμενος για τον τρόπο που έζησε η Εθνική ομάδα και ο ίδιος την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων και πεπεισμένος ότι τα καλύτερα έρχονται εμφανίστηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.



«Ήταν ένα φανταστικό δίμηνο. Υπήρχε ένα τέλειο κλίμα και θεωρώ ότι παρότι δεν φτάσαμε στην τετράδα, χτίστηκε κάτι καλό και έχουμε όλοι ανυπομονησία για την επόμενη φορά», ανέφερε ο Έλληνας γκαρντ κατά την άφιξη της αποστολής.

Και συνέχισε: «Είμαστε όλοι, αν έπαιζα κι εγώ λίγο καλύτερα θα ήμουν κι εγώ πιο ικανοποιημένος. Θεωρώ πως του χρόνου η ομάδα θα παρουσιαστεί. Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του, ο κόουτςέχει το ενωτικό στοιχείο σαν χαρακτήρας και το έβγαζε στην ομάδα που ήταν πολύ. Γι’ αυτό γύρισα πολύ γεμάτος.Πολλά μπορούμε να πούμε,έλειψαν σε κάποια παιχνίδια. Η ουσία είναι πως μπήκαν, γιατί αυτό έχει ανάγκη η Εθνική και όχι μια. Σίγουρα υπήρχε στενοχώρια μετά την ήττα από τη Γερμανία, αλλά τα κεφάλια. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην οκτάδα και το μέταλλο αυτό πρέπει να μείνειστην Εθνική ομάδα».

