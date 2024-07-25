Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα συμμετάσχουν συνολικά 10.500 αθλητές και αθλήτριες από 206 διαφορετικές χώρες. Για 19 ημέρες, από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου, θα διαγωνιστούν σε 32 διαφορετικά είδη αθλημάτων, διεκδικώντας τα 329 διαθέσιμα χρυσά μετάλλια.



Μεταξύ των μεγάλων αστέρων που θα συμμετάσχουν είναι η Αμερικανίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Σάιμον Μπάιλς, τετράκις Ολυμπιονίκης που κατά τους αγώνες στο Τόκιο πριν από τρία χρόνια βρισκόταν αντιμέτωπη με ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και ο Κενυάτης μαραθωνοδρόμος Ελιούντ Κιπτσόγκε, ο οποίος θέλει να γίνει ο πρώτος δρομέας στην ιστορία που κατακτά τρία σερί χρυσά ολυμπιακά μετάλλια.



Τα μάτια του φίλαθλου κοινού θα είναι φυσικά στραμμένα και στην ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ, η οποία ταξιδεύει στο Παρίσι μεταξύ άλλων μαζί με τους Λεμπρόν Τζέιμς, Στέφεν Κάρι και Κέβιν Ντουράντ.



Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές θα συμμετάσχουν στα αγωνίσματα χωρίς τη σημαία της χώρας τους, δεν θα ακούσουν τον εθνικό τους ύμνο και δεν επιτρέπεται να δείξουν οποιοδήποτε εθνικό σύμβολο. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν μονάχα στα ατομικά αθλήματα. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία απαραίτητη προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες αποτελεί και το να μην έχουν κανενός είδους σύνδεση με τον ρωσικό στρατό ή άλλα σώματα ασφαλείας.

Πόσοι θεατές αναμένονται στο Παρίσι;

Οι διοργανωτές υπολογίζουν πως ο αριθμός των επισκεπτών θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια για ορισμένα αγωνίσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας διάθεσης. Τα πιο φθηνά είναι τα εισιτήρια για το αγώνισμα του ποδοσφαίρου, που ξεκινούν από τα 15 ευρώ.



Όποιος θέλει να παρακολουθήσει τα πλέον δημοφιλή αγωνίσματα, όπως αυτά της κολύμβησης ή της ενόργανης, θα χρειαστεί να πληρώσει ακόμα και πάνω από 100 ευρώ. Τέλος, η τελετή έναρξης έχει το πιο ακριβό εισιτήριο, με το φθηνότερο να ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Πού θα γίνουν τα αγωνίσματα;

Για τα αγωνίσματα υπάρχουν 35 διαφορετικοί χώροι, εκ των οποίων δεν βρίσκονται όλοι στο Παρίσι. Το μοντέρνο πένταθλο και τα αγωνίσματα ιππασίας θα διεξαχθούν για παράδειγμα έξω από τα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες θα γίνουν σε γήπεδα όλης της χώρας, ενώ το αγώνισμα του σερφ θα ξεκινήσει μάλιστα εκτός των συνόρων της γαλλικής επικράτειας: στην Ταϊτή, το μεγαλύτερο νησί της Γαλλικής Πολυνησίας.



Η πλειονότητα των αθλημάτων θα διεξαχθεί στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας – οι παίκτες του beach volley, για παράδειγμα, θα παίξουν με θέα τον Πύργο του Άιφελ.



Η τελετή έναρξης θα είναι επίσης ιδιαίτερη: δεν θα γίνει σε ένα γήπεδο, αλλά πάνω σε 160 σκάφη, με τα οποία οι αθλητές και οι αθλήτριες θα διασχίσουν τον Σηκουάνα.



Αυτό που δεν είναι πάντως σίγουρο ακόμη είναι το πού θα διεξαχθούν η ελεύθερη κολύμβηση και το τρίαθλο κολύμβησης, καθώς δεν είναι απολύτως βέβαιο το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά του Σηκουάνα τις ημέρες των αγωνισμάτων.

Υπάρχουν καινούργια αθλήματα;

Κάθε τετραετία προστίθενται και νέα αγωνίσματα στους Αγώνες – στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο για παράδειγμα προστέθηκε ως ολυμπιακό άθλημα το skateboard.



Στο Παρίσι θα διεξαχθεί για πρώτη φορά αγώνισμα “break”, γνωστού και ως breakdance, όπου οι αθλητές ανταγωνίζονται στον χορό και καλούνται να βγάλουν μία χορογραφία αυτοσχεδιάζοντας στους ήχους ενός άγνωστου beat.



Την ίδια στιγμή ορισμένα αγωνίσματα αφαιρέθηκαν, όπως το καράτε, το μπέιζμπολ και το σόφτμπολ.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας στη Γαλλία είναι δρακόντεια. Κάθε μέρα επιχειρούν δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες, όπως και ιδιωτικά σώματα ασφαλείας. Προκειμένου να μαζέψει το απαραίτητο προσωπικό, η κυβέρνηση μείωσε τη διάρκεια εκπαίδευσης στις τρεις εβδομάδες, ενώ προσφέρει και διάφορα μπόνους.



Τόσο οι επισκέπτες όσο και οι κάτοικοι θα χρειάζονται ειδικά QR codes για να περάσουν από τους κλοιούς της αστυνομίας. Επιπλέον, η κίνηση στους δρόμους θα περιοριστεί και ορισμένοι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί.



Στη διάθεση των σωμάτων ασφαλείας θα υπάρχουν και ειδικά συστήματα καμερών που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν «ασυνήθιστες» κινήσεις και όπλα. Ωστόσο το software δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση προσώπων.



Όλα αυτά τα μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα, μιας και οι μεγάλες εκδηλώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται συχνά στόχοι τρομοκρατικών επιθέσεων. Η Γαλλία συγκαταλέγεται εξάλλου στις χώρες που έχουν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο τρομοκρατών, όπως είχε συμβεί για παράδειγμα με την επίθεση στο Σαρλί Εμπντό ή το Μπατακλάν.



Ιδίως για την τελετή έναρξης, όπου ο κίνδυνος επίθεσης είναι ακόμη μεγαλύτερος, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό των θεατών.

Δεκάδες χιλιάδες… προφυλακτικά στη διάθεση των αθλητών

Μετά τα ειδικά μέτρα που ίσχυαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο λόγω της πανδημίας, οι αθλητές θα μπορούν στο Παρίσι να κάνουν και πάλι σεξ. Στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου θα μένουν 9.000 αθλητές, θα υπάρχουν 300.000 προφυλακτικά – αλλά καθόλου αλκοόλ.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

