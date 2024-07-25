Λογαριασμός
Ο πιο ψηλός και ο πιο κοντός παίκτης του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ: Τους χωρίζουν 55 πόντοι

Δείτε ποιος είναι ο πιο κοντός και ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ

sport-fm

Το Ολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ αρχίζει το Σάββατο στη Λιλ και η FIBA έκανε ένα ξεχωριστό θέμα για τον πιο ψηλό και πιο κοντό παίκτη της διοργάνωσης.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, με μπόι στα 2,22μ., ήταν-φυσικά-αυτός που ξεχώρισε. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως τον χωρίζουν 55 πόντοι από τον πιο κοντό παίκτη της διοργάνωσης, ο οποίος είναι ο Γιούκι Τογκάσι. Ο Ιάπωνας γκαρντ έχει ύψος μόλις 1,67μ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FIBA (@fiba)

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες μπάσκετ
