Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο Τόμας Μπαχ δεν θα παρατείνει θητεία στη ΔΟΕ

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα «κυνηγήσει» την παραμονή του στη θέση μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του το 2025, παρά τις εκκλήσεις των μελών να συνεχίσει.

Ο Γερμανός δικηγόρος, ο οποίος είναι στο «τιμόνι» της ΔΟΕ από το 2013, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκε να συνεχίσει, αλλά τόνισε ότι δεν θα επιχειρήσει να παρατείνει την θητεία του και να αλλάξει τον Ολυμπιακό Χάρτη που περιορίζει τον πρόεδρο στα 12 χρόνια θητείας.

«Οι νέοι καιροί απαιτούν νέους ηγέτες», δήλωσε στη συνεδρίαση της ΔΟΕ.

Ο νέος πρόεδρος της ΔΟΕ θα εκλεγεί τον Μάρτιο του 2025 στη σύνοδο στην αρχαία Ολυμπία. Κανένα μέλος δεν έχει ακόμα εκφράσει ανοιχτά επιθυμία για να διαδεχθεί τον Μπαχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.