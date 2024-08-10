Η Αλίκα Σμιντ αποχαιρέτησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Το ταξίδι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 ολοκλήρωσε η Αλίκα Σμιντ, με την Γερμανίδα αθλήτρια να ολοκληρώνει την παρουσία της στο Παρίσι μετά και τη συμμετοχή της στα 4Χ400μ. σκυταλοδρομίας Γυναικών, εκεί όπου μαζί με τις συναθλήτριές της κατέλαβε την 11η θέση της γενικής κατάταξης.

Η 25χρονη εντυπωσιακή σπρίντερ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η πιο σέξι αθλήτρια», μπορεί να μην πέτυχε τις μεγάλες επιδόσεις που ήθελε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μένοντας χαμηλά και με την 4Χ400μ. μεικτής σκυταλοδρομίας, ωστόσο, μαγνήτισε τα βλέμματα με την παρουσία της στην «Πόλη του Φωτός»!

