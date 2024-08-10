Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου βάζει κι αυτή το -ξεκαρδιστικό- λιθαράκι της

Αύριο ολοκληρώνονται και περνάνε πια στην ιστορία οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Σε τέσσερα χρόνια πάλι στο Los Angeles. Αλλά μέχρι τότε ακόμα όλοι περιμένουμε να δούμε την Τελετή Λήξης ελπίζοντας να είναι καλύτερη από την πολυσυζητημένη Τελετή Έναρξης.

Σε γενικές γραμμές οι Ολυμπιακοί Αγώνες κύλησαν με αρκετά παρατράγουδα και παράπονα, κυρίως για την διαμονή των αθλητών από ολόκληρο τον κόσμο στο Ολυμπιακό Χωριό.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.