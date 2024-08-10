Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο Χάλκινος Νταουρέν Κουρουγκλίεφ μιλά στον ΣΚΑΪ

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ μίλησε αποκλειστικά για τον ΣΚΑΙ στη Σπυρδούλα Σπανέα αποκαλύπτοντας τα συναισθήματά του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 ενώ περιέγραψε το πως αποφάσισε να ενταχθεί στην Εθνική Ελλάδος.

Δηλώνει πολύ ικανοποιημένος, πολύ χαρούμενος.

«Επειδή δεν απέτυχα να φέρω, για την Ελλάδα τον ελληνικό λαό, την ελληνική πάλη, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και να βάλω και εγώ το όνομα μου στην ιστορία».

Όπως περιγράφει περί το 2014 ή 2015 συμμετείχε σε ένα τουρνουά στην Ολυμπία. Από τότε του άρεσε η Ελλάδα.

«Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξω τη χώρα που θα εκπροσωπήσω, επέλεξα κατευθείαν την Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφη χώρα. Με έχουν δεχτεί σαν δικό τους άνθρωπο. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν για να αποκτήσω την υπηκοότητα, να βγάλω διαβατήριο και να φέρω το μετάλλιο.»

Αναφορικά με το εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνετέλεσε στην απόφαση του να έρθει στην Ελλάδα ο χάλκινος Ολυμπιονίκης Ελευθέρας Πάλης εύχεται να μην υπάρχει πόλεμος πουθενά, να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

«Να σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι και να ζήσουμε ειρηνικά»

Αναφορικά με εάν η ενασχόληση με τον αθλητισμό σε επαγγελματικό επίπεδο συνεπάγεται στερήσεις για έναν 32χρονο νέο, ο Ντάουρεν παραδέχεται πως πράγματι αυτές υπάρχουν.

«Το πρόγραμμα της προπόνησης, η διατροφή, οι τραυματισμοί...Είναι πολλά αυτά που πρέπει να περάσει ένας αθλητής. Το κοινό σε βλέπει για 5-6 λεπτά στους αγώνες. Όλο το υπόλοιπο διάστημα εσύ στερείσαι τους συγγενείς σου, τους γονείς σου, ακόμη και για μήνες και γενικά απαρνείσαι πολλά πράγματα. Αλλά όταν τελικά πετυχαίνεις τους στόχους σου, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και εύχομαι στις νεότερες γενιές να πετύχουν τους στόχους τους»

«Δεν έχασα τίποτα. Είναι οι πρώτοι μου Ολυμπιακοί Αγώνες θα έρθουν και άλλοι…», συνοψίζει συμπερασματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.