Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Σερβία αντίπαλος της Ελλάδας στα προημιτελικά του πόλο ανδρών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έκαναν τη... χάρη στην Εθνική μας ομάδα, επικρατώντας με 14-11 της Κροατίας στο τελευταίο ματς του ομίλου, στέλνοντας έτσι την Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου!



Οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο (5-10), φτάνοντας έτσι με άνεση στην 3η νίκη τους στο ολυμπιακό τουρνουά πόλο, την ώρα όπου οι Κροάτες από... πρώτη έπεσαν στην 4η θέση του ομίλου.

Έτσι λοιπόν, η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη, με τους «πλάβι» να τερματίζουν στην τέταρτη θέση του β ομίλου.Από εκεί και πέρα, οι Κροάτες έπεσαν στα... χέρια της πανίσχυρης και αήττητης έως τώρα στο τουρνουά,2-5, 5-10, 7-11, 11-14.

