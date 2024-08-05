Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Σερβία αντίπαλος της Ελλάδας στα προημιτελικά του πόλο ανδρών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν 14-11 της Κροατίας, στέλνοντας την Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου και στην «αγκαλιά» της Σερβίας στα προημιτελικά του ολυμπιακού τουρνουά πόλο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έκαναν τη... χάρη στην Εθνική μας ομάδα, επικρατώντας με 14-11 της Κροατίας στο τελευταίο ματς του ομίλου, στέλνοντας έτσι την Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου!

Οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο (5-10), φτάνοντας έτσι με άνεση στην 3η νίκη τους στο ολυμπιακό τουρνουά πόλο, την ώρα όπου οι Κροάτες από... πρώτη έπεσαν στην 4η θέση του ομίλου.



Έτσι λοιπόν, η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στα προημιτελικά του Παρισιού, με τους «πλάβι» να τερματίζουν στην τέταρτη θέση του β ομίλου.

Από εκεί και πέρα, οι Κροάτες έπεσαν στα... χέρια της πανίσχυρης και αήττητης έως τώρα στο τουρνουά, Ισπανίας!

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 5-10, 7-11, 11-14.
