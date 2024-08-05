Εκτός τελικού στην υπερπήδηση εμποδίων η Μυτιληναίου

Εκτός του τελικού της υπερπήδησης εμποδίων ιππασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έμεινε η Ιόλη Μυτιληναίου. Η Ελληνίδα αναβάτρια, στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα βρέθηκε στην 47η θέση με 12 βαθμούς ποινής και συνολική βαθμολογία 72.32.



Αυτό την άφησε εκτός των προνομιούχων θέσεων στην επιστροφή της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά την Αθήνα το 2004.

