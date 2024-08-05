Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: O «μαγικός» Καραλής εξασφάλισε μετάλλιο

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εκπληκτική κατάσταση και σε κάθε προσπάθεια φροντίζει να το επιβεβαιώσει

UPDATE: 22:27
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πέρασε με τρομερή άνεση τα 5.80 ο Καραλής

) Έλληνας ακοντιστής Εμμανούλ Καραλής, πέρασε πριν από λίγο τα 5.90 μ. στον τελικό του επί κοντώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι και εξασφάλισε μετάλλιο. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εκπληκτική κατάσταση και σε κάθε προσπάθεια φροντίζει να το επιβεβαιώσει.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με τρομερή άνεση και πολύ ψηλότερα από τον πήχη στις 4 προηγούμενες προσπάθειες στα 5.50, 5.70, 5.80, και 5,85 μέτρα. 

Τα άλματα του Καραλή επιβεβαιώνουν την πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Είναι το 31ο μετάλλιο που παίρνει ο ελληνικός στίβος στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και 128ο συνολικά. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμμανουήλ Καραλής Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark