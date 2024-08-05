Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πέρασε με τρομερή άνεση τα 5.80 ο Καραλής

) Έλληνας ακοντιστής Εμμανούλ Καραλής, πέρασε πριν από λίγο τα 5.90 μ. στον τελικό του επί κοντώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι και εξασφάλισε μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εκπληκτική κατάσταση και σε κάθε προσπάθεια φροντίζει να το επιβεβαιώσει.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με τρομερή άνεση και πολύ ψηλότερα από τον πήχη στις 4 προηγούμενες προσπάθειες στα 5.50, 5.70, 5.80, και 5,85 μέτρα.

Τα άλματα του Καραλή επιβεβαιώνουν την πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Είναι το 31ο μετάλλιο που παίρνει ο ελληνικός στίβος στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και 128ο συνολικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.