Νίκος Αναδιώτης: Άγριο «χώσιμο» για την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Πολλές είναι οι αντιδράσεις για κάποια από τα θεάματα που παρουσιάστηκαν στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Δεν ενθουσιάστηκαν όλοι από το θέαμα και τα καλλιτεχνικά ευρήματα και η αλήθεια είναι πως ο κόσμος είναι διχασμένος ανάμεσα σε αυτούς που ενθουσιάστηκαν και αυτούς που δεν βρήκαν τίποτα καλό να πουν.

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν αρνητική άποψη για αυτό που αντίκρισαν και ο Ευρωβουλευτής πια, Νίκος Αναδιώτης που από την παραλία που βρισκόταν σήμερα ανέβασε ένα βίντεο με τη δική του –όχι καλή- άποψη για την τελετή.

Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.