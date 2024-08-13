Μπογκντάνοβιτς: «Βριστήκαμε με τον Λεμπρόν»

Για το επεισόδιο που είχε με τον Λεμπρόν Τζέιμς στη διάρκεια του ημιτελικού του ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ ανάμεσα στη Σερβία και τις ΗΠΑ μίλησε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Οι «πλάβι» έφτασαν να προηγούνται μέχρι και με +17, με την ένταση να χτυπά… κόκκινο και τον 39χρονο σούπερ σταρ του ΝΒΑ να κάνει τη χειρονομία «είσαι πολύ κοντός» στον άσο των Χοκς, όταν σκόραρε πάνω σε άμυνά του. Λίγο αργότερα οι δυο τους αντάλλαξαν κάποια λόγια, που ο «Μπόγκι» επιβεβαίωσε πως ήταν… γαλλικά.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς το προκάλεσε. Είχαμε μια διαφωνία. Τσακωθήκαμε, ο καθένας από την πλευρά του βγήκε μπροστά για την ομάδα του. Ήταν μια στιγμή έντασης και βριστήκαμε. Όμως όλα αυτά έμειναν στο γήπεδο», δήλωσε ο 32χρονος γκαρντ της Σερβίας, η οποία κατέκτησε τελικά το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι.

Άλλωστε οι δυο αντίπαλοι αγκαλιάστηκαν στο τέλος της αναμέτρησης δείχνοντας πως ό,τι έγινε μεταξύ τους ήταν αποτέλεσμα της έντασης της στιγμής και τίποτα περισσότερο.

